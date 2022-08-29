Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

29.08.2022 10:43
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespit edilmesi ve üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu açık kimlik bilgileri ile adresleri tespit edilen 7 Irak, 1 Suriye uyruklu toplam 8 şüpheliye yönelik 8 adreste bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde saat 06.30'da yapılan operasyonda 8 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı - Son Dakika
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