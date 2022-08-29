Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

29.08.2022 10:43
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1'i Suriye uyruklu, 7'si Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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