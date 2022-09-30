Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

30.09.2022 10:06

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 zanlı 29 Eylül'de yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede - Son Dakika
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