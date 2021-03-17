Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA
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