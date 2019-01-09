Son Dakika Haberleri: Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu

Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.

Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde belirlenen adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed A.B. gözaltına alındı.

Afganistan'da El Kaide terör örgütü içinde yer aldığı ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öne sürülen zanlı, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:38 Kaynak: AA

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