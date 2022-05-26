Samsun'da MLKP operasyonunda gözaltına alınan kadına adli kontrol - Son Dakika
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Samsun'da MLKP operasyonunda gözaltına alınan kadına adli kontrol

26.05.2022 14:56
Samsun'da MLKP operasyonunda gözaltına alınan kadına adli kontrol

Samsun'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları planlı çalışmalar neticesinde; söz konusu terör örgütüne elaman ve maddi gelir temin ettiği yönünde tespitler bulunan Z.G. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan Z.G.'nin ikametinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette iki adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet dijital fotoğraf makinesi ve 3 adet yasaklı yayına incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma dahilinde Amazon Kadın ve Yaşam Derneği'nde yapılan aramalarda ise 1 adet laptop, 8 adet flaş bellek ve dernekle alakalı klasörler halinde evraklara incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Z.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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