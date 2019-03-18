Samsun'da Ticareti Taksinin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'da ticari taksinin çarptığı kimliği belirsiz yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Samsun'da ticari taksinin çarptığı kimliği belirsiz yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı ile Osmaniye Caddesi'nin kesiştiği kavşakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Esentürk idaresindeki 55 T 0024 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz 55-60 yaşındaki bir kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kimliği belirsiz kadın 112 acil servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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