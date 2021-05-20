Samsun'da ticari takside yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında, C.S'nin kullandığı 34 TJR 50 plakalı ticari taksiyi durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 4 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular ile sürücü işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.
İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Trabzon'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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