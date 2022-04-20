Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı

20.04.2022 14:31

Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralıSAMSUN Samsun'da tırın 2 araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı

SAMSUN Samsun'da tırın 2 araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan T0-585-MA çekici T0-007-M dorse plakalı yabancı uyruklu tır, yol kenarında bulunan 55 ACS 832 plakalı hafif ticari araca ve 55 KJ 946 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarında bulunan yaya Samet B.'ye çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan, Zümra Nur A., Metin A., Mevlüde A. ile yaya Samet B. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı - Son Dakika
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