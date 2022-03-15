Samsun'da tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Samsun'da tır devrildi: 1 ölü

15.03.2022 16:36
Samsun'da tır devrildi: 1 ölü

Samsun'da tırın devrildiği kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da tırın devrildiği kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Taşçaören Mahallesi Karageçit mevkisi Samsun- Ankara karayolunun 71. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baş (42) idaresindeki 55 KB 858 plakalı tır yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi. Kazada tır sürücüsü Hüseyin Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Büro Memur-Sen 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi Büro Memur-Sen 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında

Hüseyin Baş, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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