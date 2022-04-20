Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

20.04.2022 15:54
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y. idaresindeki 55 EY 848 plakalı tır ile Ferit D. yönetimindeki 55 AEN 694 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ferit D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

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Otomobil, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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