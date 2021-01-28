Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Şen idaresindeki 28 K 9570 plakalı tır, Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisinde Ayfer Yıldırım'ın kullandığı ve kırmızı ışıkta bekleyen 55 SR 829 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika