Samsun'da tır otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tır otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da tır otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Samsun'da tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da tır otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'da tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara yolu Yoybelen mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Karaboğa idaresindeki 55 EH 496 çekici, 50 BE 816 dorse plakalı tır ile Hasan Güç idaresindeki 06 ED 3697 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Merve Geriş, Meltem Güç ve Ünal Geriş yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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