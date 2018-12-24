Son Dakika Haberleri: Samsun'da Tır Polis Aracına Çarptı: 2 Polis Yaralı

Samsun'da Tır Polis Aracına Çarptı: 2 Polis Yaralı

1 saat önce

Samsun'da bir tırın trafik polisi aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.

Samsun'da Tır Polis Aracına Çarptı: 2 Polis Yaralı, System.String[]
Samsun'da bir tırın trafik polisi aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.

Kaza, Havza ilçesinin Samsun- Ankara karayolu 74. kilometresi Bekdiğin mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ferhat Avcı idaresindeki 55 A 59553 plakalı Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait polis aracına emniyet şeridinde dörtlü ikaz lambaları ile tepe lambaları yanık halde beklerken, Vahit Ercan idaresindeki 28 K 5967 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada, polis aracında bulunan polis memurları Ferhat Avcı ve Atanur Şahin yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Samsun, Polis, 3. Sayfa
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