Samsun'da Tır Polis Aracına Çarptı: 2 Polis Yaralı
1 saat önce
Samsun'da bir tırın trafik polisi aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.
Samsun
'da bir tırın trafik polisi aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.
Kaza, Havza
ilçesinin Samsun- Ankara
karayolu 74. kilometresi Bekdiğin
mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ferhat Avcı idaresindeki 55 A 59553 plakalı Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait polis aracına emniyet şeridinde dörtlü ikaz lambaları ile tepe lambaları yanık halde beklerken, Vahit Ercan idaresindeki 28 K 5967 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada, polis aracında bulunan polis memurları Ferhat Avcı ve Atanur Şahin yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: İHA
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