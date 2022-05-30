Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika
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Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı

30.05.2022 18:02

Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandıSAMSUN Samsun'da seyir halindeki tırda yangın çıktı Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı

SAMSUN Samsun'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırda yangın meydana geldi. Dumanları fark eden sürücü aracını yolun kenarına park edip yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak alevler tırın çekicisini sardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tırın çekicisinden geriye hurda yığını kaldı.

Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika


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