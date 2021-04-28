Samsun'da tır yoldan çıktı, faciadan dönüldü - Son Dakika

Samsun'da tır yoldan çıktı, faciadan dönüldü
28.04.2021 14:52
Samsun'da kedi kumu yüklü tırın yoldan çıktığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın başka bir araca çarpmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Samsun'da kedi kumu yüklü tırın yoldan çıktığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın başka bir araca çarpmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Fatsa ilçesinden yüklediği 23 ton kedi kumunu İzmir'e götüren Serkan G. idaresindeki 55 ADH 902 plakalı tır Samsun'da virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp şarampolde durdu. Kazada yaralanan olmazken, tırın bu sırada başka araçlara çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi. - SAMSUN
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