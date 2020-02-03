Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı
6 saat önce
Samsun'da cipin tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:22 Kaynak: AA
Samsun'da cipin tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Atakum'dan İlkadım istikametine giden Halit Anayurt (56) yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda önünde seyreden Hikmet Özata'nın (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı tıra çarptı.
Kazada ağır yaralanan cipin sürücüsü Anayurt, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
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