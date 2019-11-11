Son Dakika Haberleri: Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü
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Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü

6 saat önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü, System.String[]

Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Burak Ç'nin kullandığı 55 RV 655 plakalı tır, Şeyresul Mahallesi'nde yolun kenarındaki Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye personeli Ertan Tarım'a (35) çarptı.

Ağır yaralanan Tarım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Asarcık, İtfaiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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