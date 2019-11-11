Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü
6 saat önce
Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Burak Ç'nin kullandığı 55 RV 655 plakalı tır, Şeyresul Mahallesi'nde yolun kenarındaki Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye personeli Ertan Tarım'a (35) çarptı.
Ağır yaralanan Tarım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu 15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım