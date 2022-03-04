Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

04.03.2022 15:09
Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'da tırla çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samsun'da tırla çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ali Çakıcı'nın (68) kullandığı 81 AC 849 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Boğaziçi mevkisinde refüje çarptı.

Savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Levent Aykul idaresindeki 06 NDR 01 plakalı tırla çarpıştıktan sonra alev aldı.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan ve yaralanan Ali Çakıcı ile eşi Emine Çakıcı (63), 112 Acil Servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Levent Aykul, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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