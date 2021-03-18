TKDK, 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, il genelinde 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe verdiklerini bildirdi.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne sunulan 8 milyon 500 bin lira proje tutarlı iki ayrı projeye, Avrupa Birliği IPARD programı kapsamında yaklaşık 4 milyon 600 bin lira hibe sağlandı.

Unlu mamuller üretilecek ve yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlayacak tesislerin inşasına Havza Organize Sanayi Sitesinde (OSB) başlandı.

Bülent Turan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar ile tesisin inşa çalışmalarını inceledi, yatırımcı Orhan Memiş'ten bilgi aldı.

Turan, AA muhabirine, TKDK İl Koordinatörlüğü olarak Samsun genelinde 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe tahsis ettiklerini söyledi.

Havza'da da bugüne kadar toplam yatırım değeri 70 milyon 300 bin lira olan 372 projeye 34 milyon lira verildiğini aktaran Turan, bunlardan ikisini baklava ve su böreği üretim tesisinin oluşturduğunu dile getirdi.

Unlu mamuller, süt işleme, sebze meyve işleme tesisleri, salça, reçel, marmelat ve buna benzer tesisleri katma değerli ürün üretiminde organize sanayi bölgesinde de değerlendirebildiklerine işaret eden Turan, "Bu tür projelere 500 bin avroya kadar olan yatırımlarda yüzde 55 hibe sağlıyoruz." dedi.

Dezavantajlı gruplar olarak görülen kadın ve gençlere projelerde avantaj sağladıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Tıbbi ve aromatik bitki kurutma, paketleme tesisi, ekstraksiyon ünitesi, uçucu yağ asitlerinin elde edilmesine yönelik yatırımlar IPARD programı kapsamında yüzde 55 hibe ile desteklenmekte. Havza OSB bu işi için uygun. Meyve sebze işleme paketleme, süt işleme ve paketlenmesi noktasındaki yatırımlara 3 milyon avroya kadar yatırımlara yüzde 40, üretici örgütlerine yüzde 50 desteğimiz var. Hayvancılık işletmelerine yüzde 70'e varan, işleme sektöründe 30 bin ila 3 milyon avro arasındaki yatırımlara hibe desteği sağlıyoruz. 125 milyon avroluk IPARD 10. başvuru çağrı dönemindeyiz."

Özdemir ise Havza'nın TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünden en fazla destek alan ilçe olduğuna dikkati çekerek, "Sahada sizleri görmek, yatırımcımıza güç vermekte. Yatırımcımıza sesleniyorum. Havza Organize Sanayi Bölgemizi mevcut halinden iki üç kat büyütmek gibi girişim içindeyiz. Bunun somut adımlarını önümüzdeki günlerde atacağız." ifadesini kullandı.

Acar da Havza OSB'nin Karadeniz'in en iyi OSB alanı adayı olduğuna dikkati çekerek, "İki yatırımcı firmamız daha TKDK desteklerinden yararlanmak amacıyla hazırlıklarını yapıyor. Bunlar ciddi manada projeler. Desteklerinden dolayı Sayın İl Koordinatörümüzün şahsında tüm TKDK personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.