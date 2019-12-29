Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı - Son Dakika

Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı

6 saat önce

Samsun'da top oynamaya giden iki çocuk, eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı.

Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı, System.String[]

Samsun'da top oynamaya giden iki çocuk, eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı.

Olay, Atakum ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı spor kulübüne idmana giden 7 yaşındaki İ.E.K. ile 9 yaşındaki M.K., idman dönüşü eve gelerek top alıp birlikte top oymaya gitti. Çocuklar daha sonra eve gelmeyince aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine alarma geçen polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama Kurtarma ekipleri, mahalledeki boş arsa ve inşaatlarda çocukları ararken, çocuklar bir süre sonra evlerine döndü. Çocukların eve dönmesiyle aileleri, polis ve arama çalışmalarına katılan ekipler derin bir nefes aldı. Çocukların Playstation oyun salonuna gittikleri öğrenildi.

(İHA)

Atakum, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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