Samsun'da toplanan mavi kapaklar engellilere umut olacak - Son Dakika

Samsun'da "Kapaklar birleşsin adıma dönüşsün" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında toplanan mavi kapaklar, engelliler için akülü araca dönüşecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile SAMULAŞ iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje kapsamanda tramvay duraklarına yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla toplanan mavi kapakların omurilik felçlilerine akülü sandalye olarak döneceği aktarılan açıklamada, araçların 5 Eylül Omurilik Felçlileri Günü'nde engellilere teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kampanyamızdaki amaç engelli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu onlara hissettirebilmek ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda farkındalığını artırmaktır." ifadelerini kullandı.

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