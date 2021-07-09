Üye Girişi
Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor - Son Dakika

Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor

09.07.2021 11:00
Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile fabrikaların yemek artıklarından ürettiği mamaları, her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile fabrikaların yemek artıklarından ürettiği mamaları, her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanıyor.

Sokak hayvanlarına proteinli besin sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastane, askeri tesisler, kamu kurumları ile fabrika ve büyük işletmelerin yemek artıklarını topluyor.

Artıkları, Kedi Köpek Mama Üretim Ünitesinde her gün 700 kilogramlık konserve haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bunları da öncelikle barınakta bulunan kedi ile köpeklere, kalan bölümünü de kentteki diğer sokak hayvanlarına vererek bin hayvanın beslenmesini sağlıyor.

Böylece hem yemek artıkları değerlendiriliyor hem de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

Bakım merkezinin içinde mama üretim tesisi de oluşturduklarını anlatan Demir, "Kentteki restoran gibi birçok işletmeden atıkları topluyoruz. Mama tesisinde onları konserve haline getiriyoruz. Böylece hem oradaki hayvanlarımızı besliyoruz hem de sokak hayvanlarına bakan vatandaşlarımıza mama desteği veriyoruz. Çok önemli bir hizmet, Türkiye'de bunu planlı ve projeli şekilde yürüten bir şehiriz." dedi.

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde görevli veteriner hekim Begüm Gönülay da kentteki artık yemeklerin her gün toplanarak mama üretim tesisine getirildiğini belirterek, "Mama tesisinde ilk olarak besin öğeleri birbirinden ayrıştırılmaktadır. Çiğ besin öğeleri pişirilmekte, et besin öğeleri ise kıyma makinesinden geçirilmektedir. Çiğ ise tekrar pişirilmektedir. Ekmek gibi mamalar ise parçalanmakta ve son aşamada karıştırma kazanında karıştırılmaktadır. Besin öğelerine dikkat edilerek bunları hayvanlara her gün dağıtmaktayız." ifadelerini kullandı.

Gönülay, çalışmaları ile hayvanların sağlıklı şekilde beslenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor
Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor
Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor
Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fabrika, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı 16:49 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti 16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim 16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor 16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım 16:08 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı         
17:08
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı         
16:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı         
16:09
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak         
12:55
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 17:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement