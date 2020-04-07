Samsun'da toplu taşıma, hastane ve aile sağlığı merkezlerine maskesiz giriş yasaklandı - Son Dakika

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Samsun'da toplu taşıma, hastane ve aile sağlığı merkezlerine maskesiz giriş yasaklandı
6 saat önce
Samsun'da toplu taşıma, hastane ve aile sağlığı merkezlerine maskesiz girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Samsun'da toplu taşıma, hastane ve aile sağlığı merkezlerine maskesiz girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 06/04/2020 tarihli 19 numaralı kararı ile ilimiz genelinde kullanılan toplu taşıma araçları ve sağlık hizmet sunucularına (tüm kamu ve özel hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi vb.) maskesiz girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:04 Kaynak: AA
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