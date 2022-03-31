Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

31.03.2022 19:49

Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Samsun'da yol kenarına toprak döken hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yol kenarına toprak döken hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi tramvay yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet veren taşeron firmaya ait Ruhi Turan idaresindeki 55 AOH 02 plakalı hafriyat kamyonu yol çalışması sırasında yol kenarına toprakla dolgu yapılmak istendiği sırada devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ruhi Turan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı.

Kamyon ise devrildiği yerden iş makinesi yardımıyla düzeltildi.

Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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