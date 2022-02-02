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Samsun'da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı - Son Dakika

Samsun'da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

02.02.2022 09:42
Samsun'da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yanındaki alanda toprak kayması meydana gelen bina tahliye edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yanındaki alanda toprak kayması meydana gelen bina tahliye edildi.

Baruthane Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın etrafında toprak kayması ve yolda yarım metre derinliği bulan derin çatlaklar oluşması üzerine bina sakinleri, yetkililere haber verdi.

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın boşaltılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine binada oturan iki aile, eşyalarını çıkartarak binayı boşalttı.

Tehlike oluşturması nedeniyle evlerine giremeyen aile, gündüzleri binanın önüne yaktıkları ateş ile ısınırken, geceleri de komşularında kalıyor.

Bina sakinlerinden Osman Özker, AA muhabirine, binanın yanında bir yılı aşkın süredir küçük kaymalar meydana geldiğini söyledi.

Konuya ilişkin ilgili kurumlara başvurduklarını belirten Özker, "Evimizin etrafından göçük ve yarıklar oluştu. Heyelandan dolayı mağduruz. Yetkilere başvuru yaptık ama bir sonuç elde edemedik. Annem, babam kardeşim, 8 kişilik aileyiz. Yaklaşık 15 santimetre yatan binamızdan eşya çıkarmaya çalışıyoruz. Can güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz. Geceleri komşularda kalıyoruz. Yetkilerden yardım ve destek istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İlkadım, Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı - Son Dakika


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