Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı - Son Dakika
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Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı

22.08.2022 15:38
Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı

Samsun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı.

Samsun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Çarşamba Şeker Fabrikası'nda düzenlenen TMO 2022 Yılı Kabuklu Fındık Alım Dönemi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2022 tarımsal üretiminin bereketli geçtiğini söyledi.

TMO'nun 10 yıldır fındık alımı yaptığını ve bu yılda depo kapasitelerini artırdıklarını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"2022 tarımsal üretim dönemi bereketli geçiyor. Toprak Mahsulleri Ofislerini geziyorum. Alım görevlilerimiz sıkı bir şekilde çalışıyor. TMO olarak fındıkta 10 senedir görev alıyoruz. 10 yıldır fındık alan kurumun tecrübesi de artmıştır. 2022 yılının fındık alım kampanyasının başladığı bugünlerde depolama kapasitemize de takviye yaptık. Yine aynı şekilde randevulu sistem ile alıma devam edeceğiz. Üyelerimizin randevularına uyması bizim için önemli. Üreticilerimizden kurutma hassasiyetini çok yükseğe çıkarmalarını istiyoruz. Geçen yıl tam kurumayan fındıkları geri göndermiştik. Bu yıl havalar sıcak gidiyor. Yüzde 6 olan rutubet oranını bu sene yüzde 6 buçuğa çıkardık. Üreticilerimiz geri gitmesin diye. Bugün itibarıyla 11 nokta fındık alımına başladık. Ama 10 gün sonra 50 noktaya ulaşacak."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise Samsun'un ülkedeki fındığın yüzde 17'sini ürettiğini ifade ederek, "TMO'nin fındık alımı, fındık fiyatlarının düşmemesinde önemli. Çiftçimizin ürününün değerlenmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde takdire değer çalışmalar yapılıyor." dedi.

Konuşmaların ardından ilk fındık alımı yapıldı.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Samsun, Güncel, Son Dakika

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