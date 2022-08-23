Toptancı sitesindeki parfüm ve itriyat deposu alev alev yanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Toptancı sitesindeki parfüm ve itriyat deposu alev alev yanıyor

23.08.2022 00:30
Toptancı sitesindeki parfüm ve itriyat deposu alev alev yanıyor

Samsun'da toptancı sitesindeki itriyat ve parfüm deposundan çıkan yangında depo alev alev yaparken zaman zaman meydana gelen patlamalar itfaiyeye söndürme çalışması sırasında zor anlar yaşattı.

Samsun'da toptancı sitesindeki itriyat ve parfüm deposundan çıkan yangında depo alev alev yaparken zaman zaman meydana gelen patlamalar itfaiyeye söndürme çalışması sırasında zor anlar yaşattı.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İtriyat ve parfüm deposundan çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Yangın alanına polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın söndürme çalışmasına devam ediyor. Yangın sırasında deposunun önündeki bir kapalı kasa minibüs ile bir kamyonet yanarak zarar gördü. Yangın söndürme çalışması devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toptancı sitesindeki parfüm ve itriyat deposu alev alev yanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
00:12 Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler
23:47 Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti
23:45 6'lı masanın son toplantısından şaşırtan karar: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 00:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: Toptancı sitesindeki parfüm ve itriyat deposu alev alev yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement