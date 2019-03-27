Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Torbacı" Operasyonları

Samsun'da "Torbacı" Operasyonları

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da
Samsun'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Murat Ö'yü yakalayan ekipler, zanlının üzerinde yaptıkları aramada, uyuşturucu niteliği bulunan 8 hap, 5 paket halinde 2,81 gram sentetik uyuşturucu ve 45 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde şüpheli Kemal A'nın üzerinde arama yapan ekipler, 0,14 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap buldu.

Çatalarmut Mahallesi'nde iki kişiye 2,53 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen Aytekin A'da da 12,65 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aytekin A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kemal A. ve Murat Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi MİT Buldu TSK Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Torbacı" Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]