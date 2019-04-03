Samsun'da "Torbacı" Operasyonu
54 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA
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