Son Dakika Haberleri: Samsun'da Torbacı Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da Torbacı Operasyonu: 14 Gözaltı

7 dakika önce

Samsun'da torbacı operasyonu: 14 gözaltıSAMSUN - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Torbacı Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da torbacı operasyonu: 14 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bugün sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan 14 kişi sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:22 Kaynak: İHA

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