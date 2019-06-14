Son Dakika Haberleri: Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezi ve ilçelerde 66 ekip 230 personelle düzenlenen operasyonda 26 adreste arama yapıldı.
Aramalarda, 0,09 gram sentetik uyuşturucu, bin 202 adet ekstazi, 442 uyuşturucu madde etkisi bulunan hap, 10,67 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek ve 4 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında gözaltıyı 2 milyon kişi izledi HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 11:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]