Son Dakika Haberleri: Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 11 Kişi Adliyede

Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 11 Kişi Adliyede

47 dakika önce

- Samsun'da 'torbacı' operasyonunda 11 kişi adliyedeSAMSUN - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi "uyuşturucu ticaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

- Samsun'da 'torbacı' operasyonunda 11 kişi adliyede

SAMSUN - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi "uyuşturucu ticaret" suçundan adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçen Salı günü sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda toplam 15 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 kişi ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan su sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:08 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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