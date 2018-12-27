Son Dakika Haberleri: Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyede

Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyede

2 saat önce

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs 'uyuşturucu ticaret' suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyede, System.String[]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs 'uyuşturucu ticaret' suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda toplam 15 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:39 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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