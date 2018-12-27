Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyede
2 saat önce
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs 'uyuşturucu ticaret' suçundan adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs 'uyuşturucu ticaret' suçundan adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı İlkadım
, Canik
ve Atakum
ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda toplam 15 zanlı gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:39 Kaynak: İHA
Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
Bin 600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı