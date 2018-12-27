Son Dakika Haberleri: Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 5 Tutuklama

Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 5 Tutuklama

54 dakika önce

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 'Torbacı' Operasyonunda 5 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda toplam 15 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, 9'u tutuklanma, 1'ise adli kontrol altına alınması talebiyle 10 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:56 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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