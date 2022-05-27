Samsun'da "torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da "torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı

27.05.2022 15:52
Samsun'da "torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Sanayi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, 5 tüfek, tabanca ve 33 kartuş ele geçirdi.

Narkotik köpeği "Tony"in desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun'da torbacı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da torbacı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da torbacı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da torbacı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da torbacı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu, Narkotik, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'torbacı' operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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