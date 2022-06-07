Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ilişkin bir süredir devam eden planlı çalışmalar kapsamında tespit edilen 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Samsun il merkezinde ve Terme ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 105 kapsül sentetik ecza, 0,30 gram ecstasy maddesi, 75 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 118 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Samsun'da torbacı operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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