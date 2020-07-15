Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerdeki aramada 1596 sentetik hap, 234 uyuşturucu hap, 2,25 gram sentetik kannabinoid, 1,95 gram esrar, 1 tabanca, 5 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

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