Samsun'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 'torbacı' operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

38 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sekiz şüpheliden üçü tutuklandı.

Samsun'da

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sekiz şüpheliden üçü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 611 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 55 lira ele geçirdi.

Operasyonda B.B, Y.G, H.Y.D, S.R, E.Ç, Ü.O, T.B.Ç. ve M.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, T.B.Ç. ve Ü.O, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelileri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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