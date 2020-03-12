Samsun'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 'torbacı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, merkez İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen T.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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