Samsun'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

07.06.2022 18:46
Samsun'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve Terme ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 105 kapsül sentetik ecza hapı, 0,30 gram sentetik uyuşturucu, 75 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 118 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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