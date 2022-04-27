Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi - Son Dakika
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Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi

27.04.2022 10:21
Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi

Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 şüpheli, spor müsabakalarından men edildi.

Samsun'da Trabzon spor bayraklarını indiren 4 şüpheli, spor müsabakalarından men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, bazı binalarda asılı Trabzonspor bayraklarını indirerek sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

"Samsunmüsaadeyok" paylaşımında da bulunduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında spor müsabakalarından men cezası verilen şüpheliler hakkında adli işlem de başlatıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi - Son Dakika
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