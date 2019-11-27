Samsun'da Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, "Terör nasıl ülke açısından son derece önemli, bertaraf edilmesi gereken alansa trafik de terör nitelemesiyle bertaraf edilmesi, insan kaybının azaltılması gereken bir alan olarak değerlendiriliyor." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde illerde yürütülen faaliyetlerin ve belirlenen hedeflere yönelik mevcut durumun değerlendirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması amacıyla gerçekleştirilen Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı, Samsun Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda başladı.

Serdengeçti, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada milyonlarca insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine veya yaralandığına işaret etti.

Türkiye'de de her yıl kazalarda binlerce insanın yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını dile getiren Serdengeçti, çok ciddi ekonomik kaybın da oluştuğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında trafiğin gün gün takip edildiğini anlatan Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade edildiği gibi, terör nasıl ülke açısından son derece önemli, bertaraf edilmesi gereken alansa trafik de terör nitelemesiyle bertaraf edilmesi, insan kaybının azaltılması gereken bir alan olarak değerlendiriliyor. Gün ve gün, saat ve saat, saniye ve saniye takip ediliyor. Bu hedeflere ulaşırken çeşitli ortak paydaşlar var. Burada en önemlisi çocuklar, geleceğimiz. Aynı zamanda çocuklarımız bizim eğiticilerimiz oluyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla çocuklarımız bizim baş eğiticimiz, baş aktörlerimiz haline geldi."

Vali Osman Kaymak da trafik kazalarında hatanın yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

İnsana odaklanmak gerektiğini vurgulayan Kaymak, "Eskiden Türkiye'deki kazalarda gerçekten insan dışında da yollarımızda sıkıntılar vardı. Son 15-20 yılda duble yollarımız, viyadükler, kavşaklar yapıldı. Avrupa'dan gelen insanlar bize Avrupa'yı örnek gösterirlerdi, şimdi Türkiye örnek gösteriliyor. İnsanlar olarak altyapıya uymak durumundayız." diye konuştu.

Trafikte görevli ekiplerin kar kış demeden gece gündüz hizmet ettiklerini vurgulayan Kaymak, çalışmalarından dolayı görevlilere teşekkür etti.

Toplantıda Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da konuşma yaptı.

Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanları, paydaş kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri, Samsun, Amasya, Ankara, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Rize, Yozgat ve Zonguldak'tan trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, bölge ve trafik denetleme ile trafik tescil şube müdürleri katıldı.

Toplantı, yarın sona erecek.