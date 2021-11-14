Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

İlkadım ilçesindeki kaza ise Atatürk Bulvarı üzerinde Lunapark önünde meydana geldi. Sürücü Neşet Aslan(55), arızalanan 55 KA 773 plakalı otomobilini yolun sağına çekti. Ön kaputu açarak otomobilin radyatör suyuna bakmak isteyen Arslan, kapağı açmasıyla birlikte üstüne fışkıran radyatör suyu nedeniyle geri çekildi. O esnada yoldan geçen, Can İsmail A. yönetimindeki 55 EK 747 plakalı otomobil sağ aynasıyla Arslan'a çarptı. Yere düşen Arslan'a 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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