Samsun'da trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Deveci'nin kullandığı 34 AHF 275 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, Kevser Kartal (16) ve Büşra Deveci (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar Gül idaresindeki 53 DG 298 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Koçyiğit'e (19) çarptı. Aynı otomobil daha sonra İbrahim Bal yönetimindeki 55 ZP 580 otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Koçyiğit, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.