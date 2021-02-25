Samsun'da trafik kazaları: 7 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Elifli Mahallesi'nde Oğuzhan Düzgün idaresindeki 55 ACK 919 plakalı otomobil karşı yönden gelen Hasan Aktaş idaresindeki 55 E 2404 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ömer Faruk Aktaş ve hamile olduğu öğrenilen Rukiye Aktaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yamanlı Mahallesi'nde Mustafa Çetinkaya'nın kullandığı 55 RE 644 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı.

Sürücü Çetinkaya ile araçta bulunan Ayşe Çetinkaya ve Fatma Bilici yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Çetinkaya, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Elektrik direğinin yola devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ayvacık-Çarşamba kara yolunda ise Çarşamba yönüne giden Mürsel Aşır yönetimindeki 60 HK 727 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak su kanalına girdi.

Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.