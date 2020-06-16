Samsun'da trafik kazaları: 9 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ercan Kocakara, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki kazada da Cevdet S'nin kullandığı 55 RR 907 plakalı minibüs, geri manevra yaptığı sırada arkasındaki bisiklete çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Sultan, Muammer ve Ebru Çelen hafif yaralandı.

Yaralılardan Ali Osman Tekin Çarşamba Devlet Hastanesine, Recep İnan, Ayşe Gültekin ve Tuanna Altuntaş ise Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada minibüs sürücüsü Recep İnan ile otomobil sürücüsü Ali Osman Tekin ile araçlardaki Ayşe Gültekin ve Tuanna Altuntaş yaralandı.

Samsun 'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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