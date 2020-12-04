Trafik kazaları MOBESE kamerasında - Son Dakika

İlkadım ilçesinde de kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı anlar görülüyor.

Samsun 'da kasımda meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı