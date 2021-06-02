Samsun'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İlyas D. yönetimindeki 55 LK 127 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Melik mevkisinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan İsmail D, Emir D, Eylül D. ve Sevinç D. yaralandı.
Ferhat Akdağ idaresindeki 55 FA 354 plakalı kamyonetin de yağışın etkili olduğu Ambarköprü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İki kazada yaralanan 5 kişi Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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