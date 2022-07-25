Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

25.07.2022 19:21
Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Terme ilçesinin Evci mevkiinde Samsun- Ordu karayolunun 74. kilometresindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Tapar (28), önündeki manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırınca kullandığı 60 NK 280 plakalı otomobil refüjdeki levha ile aydınlatma direğine çarparak yola savruldu. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Arif Tapar ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tapar, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi
Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 19:21:41. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement